Inter, il padre di Brozovic è a Milano: ecco perché si accelera per il rinnovo

La trattativa con l'entourage del centrocampista croato è destinata ad entrare nel vivo a breve

Marcelo Brozovic si è già confermato punto fermo dell'Inter anche sotto la gestione Simone Inzaghi . Il croato in questi giorni si sta mettendo in mostra con la maglia della nazionale, ma i tifosi nerazzurri attendono novità sul futuro.

Presto potrebbero arrivare, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi: "Il padre-agente del centrocampista croato è da ieri in città , assieme all’avvocatessa di fiducia della famiglia, e in settimana vedrà i vertici nerazzurri. Se Marcelo punta a un robusto aumento di ingaggio (da 3,5 a 5-6 milioni), la società è pronta a lavorare sugli anni del contratto e ad estenderlo fino al 2024. La distanza esiste e il tempo stringe: Brozo tra 4 mesi potrebbe già accordarsi a zero con un’altra squadra, eventualità che i campioni di Italia vogliono assolutamente scongiurare. Da qui ecco l’accelerata delle ultime ore".