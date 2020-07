Inter, se parte Lautaro può arrivare il pallino di Conte. Quarta punta? Il nome in Premier…

L’Inter è pronta a muoversi sul mercato anche per migliorare l’attacco a disposizione di Conte. TuttoSport spiega: “Qualora dovesse partire Lautaro , il preferito di Conte sarebbe Edin Dzeko. Un obiettivo primario per l’allenatore già un’estate fa (quando lo voleva affiancare a Lukaku ). Nel caso in cui la trattativa con il Barcellona restasse invece arenata, sarebbe difficile pensare che l’Inter faccia un investimento tanto importante sul centravanti bosniaco della Roma. Piuttosto i nerazzurri potrebbero virare ancora su Olivier Giroud. Un file che l’Inter non ha mai archiviato, nemmeno dopo che il Chelsea ha fatto valere l’opzione di rinnovo presente nel contratto del francese”.

L’attaccante del Chelsea potrebbe essere il profilo giusto per completare il reparto avanzato: “I problemi per Giroud – ovvero la mancanza di spazi – rischiano di aumentare l’anno prossimo, visti gli arrivi a Stamford Bridge di Timo Werner e Hakim Ziyech. Q uesto potrebbe indurre l’attaccante a chiedere la cessione. L’Inter, ovviamente, dovrebbe pagare il cartellino, però una squadra costruita per lottare per lo scudetto non può permettersi di avere tre attaccanti più un giovane. E Giroud rappresenta un’ottima assicurazione nel caso in cui a Lukaku dovesse venire un raffreddore”.