La top 11 dei parametri zero, quante occasioni: in quattro nel mirino dell’Inter

Con la speranza di tornare in campo prima possibile, le società di tutta Europa pensano già a come rinforzarsi per la prossima stagione. Un fattore che in sede di mercato ricoprirà un ruolo ancora più importante rispetto al passato è rappresentato dai calciatori in scadenza di contratto. Diversi saranno i duelli per accaparrarsi i migliori talenti su piazza a parametro zero, limitando più possibile il budget per gli acquisti, in un momento in cui anche i club più prestigiosi dovranno stringere i denti. A tal proposito, Transfermarket ha stilato la formazione che comprende gli undici calciatori più preziosi a fine contratto e quindi liberi di accasarsi altrove. Presenti ben quattro obiettivi dell’Inter: si tratta di Meunier, il cui cartellino è valutato 24 milioni di euro, Vertonghen, che costerebbe altrimenti 14.5 milioni, Kurzawa, valutato 12 milioni, e Dries Mertens, il cui costo sarebbe di 20 milioni.

Di seguito la formazione completa: