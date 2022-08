GdS – Mercato Inter, Inzaghi e le parole sui big: cosa c’è davvero dietro

"Non esce nessuno, la squadra deve rimanere questa, lo abbiamo concordato con proprietà e società”. Parole forti, quelle di ieri rilasciate da Simone Inzaghi nella conferenza pre Lecce-Inter . I due nomi più caldi in uscita nelle ultime settimane sono stati quelli di Milan Skriniar e Denzel Dumfries . Il centrale nel mirino del PSG soprattutto, l’olandese del Chelsea in particolare. Cosa c’è dietro le parole di Inzaghi in conferenza? Lo svela La Gazzetta dello Sport.

“Innanzitutto c’è una forte consapevolezza, perché a oggi non ci sono le condizioni per l’addio di un big da Appiano Gentile. La situazione è abbastanza cristallina: a oggi non partono perché non ci sono le condizioni e il club non ha intenzione di svendere i propri titolarissimi, ma le parole di Inzaghi sono ancorate alla situazione odierna. Chiariamoci: Inzaghi non ha mentito, al momento le cose stanno come ha detto davanti ai microfoni. Ma da qui alla fine del mercato possono accadere molte cose e l’Inter non potrà fare finta di niente davanti a eventuali proposte irrinunciabili, considerando l’obiettivo +60 milioni da raggiungere entro giugno prossimo: offerte choc per Skriniar (i famosi 70 milioni) o per Dumfries sarebbero prese eccome in considerazione.