Inter, via i dubbi. Individuato il nome come rinforzo perfetto: “Ora è una pepita d’oro”

Dubbi spazzati via dalle grandi prestazioni e da un talento apparso fin da subito assolutamente cristallino

"Le milanesi cercano in quella zona, tenendo conto che Renato Sanches non è un regista piuttosto il sostituito (con altre caratteristiche) di Franck Kessie che andrà al Barcellona. Il metronomo dei sogni per entrambe le milanesi si chiama Kristjan Asllani, ha 20 anni, nelle ultime settimane è diventato la pepita d’oro dell’Empoli. Maldini lo prenderebbe e lo lascerebbe per un’altra stagione in Toscana, esattamente come vorrebbe il presidente Corsi; l’Inter l’ha individuato come il perfetto vice Brozovic ma il ragazzo italo-albanese vorrebbe giocare e su questo particolare ci sono pochi dubbi. Sullo sfondo per Asllani resta il Napoli, giugno sarà il mese per entrare nel vivo della questione".