Inter-Perisic, incontro in questi minuti: ecco cosa proporrà la società nerazzurra

Redazione1908

L'Inter e Ivan Perisic, inteso come agenti del croato, seduti allo stesso tavolo per cercare di sigillare il matrimonio anche per le prossime due stagioni. In questi minuti sta andando in scena, in sede, il vertice tanto atteso per capire se Perisic potrà far parte della squadra di Inzaghi anche nella prossima stagione.

In attesa dell'incontro del pomeriggio, sottolinea Gianluca Di Marzio, le parti si sono già sentite telefonicamente. L'Inter avrebbe proposto una modifica nell'ingaggio, con l'inserimento di bonus per convincere il croato a prolungare. La società nerazzurra non arriverebbe ai 6 milioni richiesti da Perisic, ma l'offerta è comunque ritenuta molto importante, anche in ottica di fiducia.