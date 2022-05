Inter-Perisic, incontro a Roma: i dettagli della proposta. C’è la Juve, lui attende…

La situazione legata al futuro di Ivan Perisic, ancora tutto da scrivere tra proposta di rinnovo e offerte arrivate

Il futuro di Ivan Perisic continua ad essere un rebus. Il centrocampista croato, 'man of the match' contro la Juventus nella finale di Coppa Italia giocata mercoledì a Roma con la doppietta decisiva nei tempi supplementari, ha il contratto in scadenza tra un mese e mezzo e non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro.