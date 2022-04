Inter, sì al rinnovo di Perisic: club pronto a uno sforzo. Cifre e tempi, i dettagli

La società nerazzurra è pronta ad accontentare e trattenere il calciatore croato e fargli firmare un nuovo contratto

Un'altra prova monumentale e altri due assist, uno per Barella e l'altro per Dzeko. Ivan Perisic continua a vivere un momento di grande brillantezza. Il croato è alito a quota 34 nella classifica dei passaggi vincenti con l'Inter in Serie A con il terzo posto alle spalle di Maicon (42) e Stankovic (39). Una cifra che potrebbe essere incrementata quest'anno e probabilmente anche nella prossima stagione.