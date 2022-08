Inter, cosa succede se Psg e Chelsea accettano le richieste? Ecco il piano del club

L'Inter ha blindato Milan Skriniar e Denzel Dumfries ma non troppo. I nerazzurri hanno chiesto 70 milioni per il difensore e 50 per l'esterno olandese. Cifre alte, finora mai nemmeno avvicinate da Psg e Chelsea, i club più interessati. Ma cosa succederebbe se, da qui a fine agosto, i due club dovessero venire incontro alle richieste della società nerazzurra? Il diktat di Zhang rimane lo stesso: fare un grosso attivo di mercato.

"Se il Psg decidesse di avvicinarsi a quei 70 milioni fissati dalla dirigenza nerazzurra per rinunciare allo slovacco, a Inzaghi servirebbe un braccetto di difesa all’altezza, ben sapendo di non poter comunque investire cifre esorbitanti. I nomi sono ormai noti, con i relativi pro e contro: in prima fila per sostituire lo slovacco ci sono sempre tre nomi che diverrebbero accessibili reinvestendo meno della metà di quanto eventualmente incassato per l’ex Samp. In cima alla lista c’è lo svizzero Akanji, che il Borussia Dortmund valuta sui 20 milioni , ma piacciono tanto anche l’atalantino Demiral e il francese Todibo, entrambi con valutazioni leggermente superiori al primo", scrive la Gazzetta dello Sport.