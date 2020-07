Gds – Inter, clamorosa pista Mandzukic. Mediana: Allan con Tonali? Emerson sì: le cifre

All’Inter è mancato terribilmente il vice Lukaku in questa stagione. Le tante partite ravvicinate e le poche alternative in attacco, hanno costretto Antonio Conte a ‘spremere’ il belga e Lautaro. Ecco perché la società nerazzurra si sta muovendo con un certo anticipo e, secondo la Gazzetta dello Sport, il nome nuovo è quello di Mario Mandzukic. “C’è un candidato serio, in questo senso. Uno che l’a.d. Beppe Marotta conosce bene, leggasi Mario Mandzukic. L’attaccante si è appena svincolato – tre giorni fa – dall’Al Duhail, club di Dohel salutato domenica via social dal croato. Il ritorno in Serie A, dopo gli anni alla Juventus, è più di un’opzione. E tra le pretendenti c’è anche l’Inter“, sottolinea il quotidiano. “Il fatto che sia svincolato lo rende appetibile, è un’occasione che il club nerazzurro sta valutando con attenzione“.

ALLAN – Non solo in attacco, l’Inter pensa anche a un restyling a centrocampo e rispunta il nome di Allan: “Molto dipenderà da quel che accadrà con Nainggolan: a Conte non dispiacerebbe riaverlo, resta da capire se la società sarà disposta a fare un passo indietro rispetto alle decisioni della scorsa estate. Se il Ninja non avrà una seconda chance, almeno tre profili vengono monitorati ad Appiano: quello “senza scadenza” di Vidal, il Kessie già cercato a gennaio in un’ipotesi di scambio con Vecino. Ma torna di moda anche un altro nome, anche questo già avvicinato dai nerazzurri, ovvero Allan, ormai in uscita dal Napoli di Gattuso”.