TS – Inter, si stringe per Emerson Palmieri: “Ecco la cifra messa sul piatto”

L’Inter prova a stringere il cerchio attorno a Emerson Palmieri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il club nerazzurro avrebbe messo sul piatto della trattativa con il Chelsea ben 30 milioni di euro per convincere il Chelsea a lasciar partire il giocatore:

“La batteria degli esterni avrà due titolari nuovi di zecca: a destra è già arrivato Hakimi, mentre a sinistra il prescelto è Emerson Palmieri per cui l’Inter ha messo sul piatto 30 milioni con il Chelsea dopo aver ottenuto il via libera dal giocatore che non rientra più nei piani del club di Stamford Bridge“.

(Fonte: Tuttosport)