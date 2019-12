Inter, Politano è un tesoro: mezza Serie A su di lui, i nerazzurri fissano il prezzo

Sembra ancora tutto da scrivere il futuro di Matteo Politano. L’attaccante, poco utilizzato da Conte fino a questo momento, potrebbe trasferirsi altrove, come spiegano i colleghi di TuttoSport: “L’ultima a iscriversi alla lista è stata la Roma. Gianluca Petrachi è in buona compagnia, visto che prima di lui si erano seduti a tavola Fiorentina, Atalanta e Parma. Matteo Politano è l’uomo più richiesto della Serie A. In un mercato storicamente povero quale è quello di gennaio, è una manna poter trattare un giocatore che è nel giro della Nazionale. Congiuntura astrale dovuta non allo scarso rendimento del giocatore, ma alla scarsa adattabilità al 3-5-2 di Antonio Conte. Altrove Politano può rifiorire e confermare quanto di buono fatto fino all’ultima stagione all’Inter, quando con Spalletti il sistema di riferimento era il 4-2-3-1. L’Inter sa di avere un tesoro e lo tratta come tale, da qui la valutazione di 30 milioni per il cartellino, cifra che permetterebbe al club di fare una buona plusvalenza, essendo Politano a bilancio per 20,7. Motivo per cui è difficile – posta l’asticella a quella quota che Marotta e Ausilio possano dare il placet alla cessione per un’offerta molto inferiore. D’altronde l’unico altro giocatore cedibile (al netto di discorsi che potrebbero nascere per Godin) è Gabigol che da oggi sarà di nuovo un giocatore dell’Inter: il brasiliano non passerà nemmeno dal via. Su di lui, oltre a un paio di club di Premier (West Ham e Crystal Palace) c’è il Flamengo che ha offerto 16 milioni per l’80% del cartellino”.