Inter, occhi in casa Porto: nel mirino un esterno sinistro colombiano, garantisce Cordoba

Non solo Jesus Corona: c’è un altro calciatore del Porto nel mirino dell’Inter. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, la dirigenza nerazzurra sarebbe sulle tracce di Luis Diaz, esterno sinistro colombiano classe ’97, punto fermo della formazione allenata da Sergio Conceição (39 presenze e ben 12 gol in stagione).

GARANTISCE CORDOBA

Prelevato la scorsa estate dal Junior Barranquilla per poco più di 7 milioni di euro, Luis Diaz è riuscito a conquistarsi fin da subito un ruolo da protagonista con il Porto. Il suo nome è stato suggerito all’Inter direttamente da Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore nerazzurro. Luis Diaz ha le caratteristiche ideali per rinforzare la fascia sinistra dell’Inter e viene considerato un elemento che si sposerebbe a meraviglia nel 3-5-2 normalmente utilizzato da Antonio Conte.