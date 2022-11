FCIN1908 – Inter, sguardo anche in Austria: occhi sul talentino Alexander Prass

La dirigenza dell'Inter sta valutando diversi profili per il presente e il futuro, anche in vista dell'apertura del mercato invernale. Secondo quanto appreso da FCInter1908.it, spunta anche un nome nuovo per il centrocampo: si tratta di Alexander Prass, centrocampista classe 2001 in forza allo Sturm Graz.

Il 21enne, che può giocare da mezzala ma anche come esterno di centrocampo, finora ha segnato un gol e fornito 6 assist in 27 presenze con la formazione austriaca considerando tutte le competizioni. La dirigenza dell'Inter lo ha messo nel mirino in ottica giugno, anche se, in questo caso, potrebbe anche aumentare la valutazione che lo Sturm Graz potrà fare in estate, dopo una stagione in cui Prass sta mostrando, gara dopo gara, di crescere sempre di più. Prass ha rinnovato il suo contratto in estate fino al 2025 ma il suo futuro, a giugno 2023, potrebbe prendere un'altra strada.