FCIN1908 / Inter ha la preferenza di De Paul ma non può fare offerte. Udinese su 4 nerazzurri

L’Udinese spara alto, i Pozzo chiedono 40 milioni ma a 33-34 si può chiudere e tra i nerazzurri ci sono almeno quattro profili che potrebbero interessare ai friulani

La visita al ristorante di Zanetti aveva fatto drizzare le antenne a chi si occupa di mercato, ma l’Udinese ha preventivamente disinnescato la bomba spiegando che De Paul si trovava a Milano per recarsi al consolato argentino insieme alla sua famiglia. Tutto vero, ma com’è vero che il suo rapporto con il vicepresidente nerazzurro è sempre più fitto, tanto che proprio Javier Zanetti, da mesi, tesse le trame per costruire una trattativa che ad oggi, vista la situazione finanziaria della società di viale della Liberazione, sembra assai complessa.

Tuttavia i nerazzurri possono contare su un aspetto importante, secondo quanto appurato da Fcinter1908. De Paul, che da qualche mese si è affidato a Raiola, non fa che ripetergli come la sua destinazione preferita sarebbe l’Inter. Lo è per la presenza di Javier Zanetti e per quella di Antonio Conte, con cui ha già avuto modo di scambiare qualche chiacchiera informale.

Inutile girarsi intorno, il problema è sempre quello: non ci sono soldi per fare mercato e molto dipenderà dalle uscite, ma all’Inter faranno di tutto per inseguire il sogno De Paul. L’Udinese spara alto, i Pozzo chiedono 40 milioni ma a 33-34 si può chiudere e tra i nerazzurri ci sono almeno quattro profili che potrebbero interessare ai friulani. Su tutti Esposito ed Agoumé, ma piacciono anche Radu e Pinamonti, che però hanno un ingaggio troppo alto per le casse dei bianconeri. Ad oggi non c’è ancora una trattativa, ma forti correnti che spingono De Paul verso la parte nerazzurra di Milano.