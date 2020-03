Ital-Inter, la Primavera dà il suo contributo: in rampa di lancio anche due meno chiacchierati

L’idea di Suning è quella di aumentare ulteriormente la percentuale di italiani nella rosa dell’Inter. Antonio Conte, d’accordo con la dirigenza, vuole giocatori che conoscano le insidie del nostro calcio. Un aiuto importante verrà anche dal settore giovanile nerazzurro.

Spiegano i colleghi della Gazzetta dello Sport: “Lo ha già mostrato Sebastiano Esposito in questa stagione (11 presenze e 1 gol in prima squadra a 17 anni). Un contributo importante alla “nazionalizzazione” dell’Inter può arrivare anche dalla Primavera nerazzurra. Qualcuno, come Edoardo Vergani (attaccante, classe 2001, 3 gol in 17 presenze stagionali) e Matias Fonseca (attaccante figlio d’arte, classe 2001, 12 gol in 24 presenze quest’anno) si è già seduto in panchina con la prima squadra. Per qualcun altro, come Samuele Mulattieri (classe 2000), invece, parlano i numeri: 16 gol in 22 presenze. Meno “chiacchierati”, ma non meno promettenti il centrocampista italo-francese, classe 2000, Thomas Schirò e il difensore centrale del 2002 Lorenzo Pirola“, si legge sul sito della rosea.