Inter, priorità difesa: da Christensen a Senesi, 4 nomi per rialzare il muro di Inzaghi

Il club nerazzurro è a lavoro per rinforzare il reparto arretrato: i nomi nel mirino della dirigenza per l'estate

L'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno lavorando su diversi nomi per rinforzare la retroguardia di Inzaghi. In cima alla loro lita dei desideri c'è Andreas Christensen , 25enne danese in scadenza col Chelsea al termine della stagione e che non ha ancora scelto il suo futuro. Il difensore guadagna 4,5 milioni di euro e vorrebbe un posto da titolare dopo anni da riserva, come spiega La Gazzetta dello Sport.

Nel mirino dell'Inter c'è anche Marcos Senesi , argentino di piede mancino, classe '97, che continua ad impressionare con la maglia del Feyenoord e sembra pronto per il salto. Il suo contratto scade nel 2023 ma il prezzo resta accessibile: servono circa dieci milioni di euro per strapparlo agli olandesi.

"Un filo indietro, ma da non tralasciare, c’è Martin Hinteregger, austriaco del 1992 dell’Eintracht Francoforte: ha sfidato l’Italia nell’ultimo Europeo e mostrato personalità e senso tattico. Non sarà un nome che scalda i cuori, ma ha la solidità che cerca Inzaghi e anche un buon feeling con il gol: in Bundesliga ne ha messi 17. In Italia poi ci sarebbe pur sempre la pista di Luiz Felipe, il pupillo di Simone che non ha ancora rinnovato con la Lazio. Se alla fine non dovesse mettere la firma attesa, l’Inter sarebbe davvero pronta a presentare un’offerta".