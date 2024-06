La prossima sarà una settimana importante per l'Inter . Simone Inzaghi incontrerà la dirigenza per fare il punto in vista della prossima stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le priorità sono ben chiare: il portiere. Un possibile upgrade: via Dumfries, dentro il sostituto. E il ritocco finale: l’attaccante. Quello del portiere sarà un investimento vero e secondo il quotidiano c’è un nome che si sta facendo strada nelle idee del club: Christos Mandas, greco 22enne della Lazio. "Si è imposto nella seconda parte di stagione, tanto che il suo nome è finito sui taccuini di diversi club di prima fascia. Il club di Claudio Lotito sta avendo difficoltà nell’adeguare il suo contratto, che pure ha una scadenza lunga, 2028. E in caso di cessione la plusvalenza sarebbe enorme, considerando che il giocatore è stato pagato solo 1 milione".

"Ora per portarlo via ne servirebbero almeno 15 volte tanto. Mandas piace all’Inter e piace al tecnico Inzaghi, che ha avuto referenze positive. Non sarà semplice “aggredirlo” proprio per via del contratto fino al 2028. Ma l’Inter sta guardando in Italia, per colmare la sua lacuna tra i pali. Mandas si è messo in luce nell’ultimo campionato, quando è stato chiamato a sostituire Provedel".