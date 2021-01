Inter, allenamento congiunto con la Pro Sesto. Doppietta per Eriksen, in gol anche Perisic

In vista della sfida di sabato con l’Udinese, non avendo impegni infrasettimanali, l’Inter ha svolto un allenamento congiunto con la Pro Sesto. La squadra di Conte si è imposta per 4-0 sulla formazione di Lega Pro ed è stata l’occasione per mettere minuti nelle gambe per chi finora ha trovato meno spazio.

In grande spolvero Christian Eriksen, autore di una doppietta, che ha fatto vedere di essere in condizione e pronto se il tecnico lo chiamasse in causa. In gol anche Ivan Perisic.

(Sky Sport)