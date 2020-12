Sky – Inter-Bologna, fuori un titolarissimo. C’è Brozovic. “Attenzione alla coppia d’attacco”

La vittoria netta contro il Sassuolo ha ridato grandi certezze all’Inter, vittoriosa poi anche in Champions League a Moenchengladbach. Ora l’imperativo per la banda Conte è proseguire su questa strada sfatando il tabù Bologna, ospite a San Siro domani alle 20.45. Queste le probabili scelte di Antonio Conte secondo Sky Sport.

“Barella ha qualche problema e dovrebbe essere risparmiato. In difesa va verso una maglia da titolare Ranocchia. A destra torna titolare Hakimi, in mezzo spazio a Brozovic. Attenzione alla coppia d’attacco. Romelu Lukaku è sicuro del posto ma al suo fianco è battaglia tra Lautaro e Alexis Sanchez con il cileno attualmente in leggero vantaggio sul ‘Toro’“, spiega l’emittente.