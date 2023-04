Sky – Inter, la probabile formazione: tornano Darmian e Mkhitaryan. In attacco…

Le indicazioni sulla formazione dell’ Inter che mercoledì affronterà la Juventus in Coppa Italia. Si avvicina la semifinale di ritorno, Simone Inzaghi per Sky Sport è pronto a rilanciare Matteo Darmian in difesa accanto ad Acerbi e Bastoni. Non sarà però l’unico cambio rispetto a Empoli.

Pronto il ritorno dal 1’ di Mkhitaryan a centrocampo, con Barella come mezzala destra e in mediana il dubbio Brozovic-Calhanoglu. In attacco sono in tre per due maglie: o Lukaku o Dzeko accanto a Lautaro Martinez dall’inizio. Con il belga che spera nel posto da titolare dopo la doppietta di Empoli, ma il bosniaco resta favorito.