Inter, la Lazio si avvicina: i dubbi di formazione che deve sciogliere Inzaghi

Si avvicina la sfida tra Lazio e Inter in programma venerdì alle 20.45. Simone Inzaghi tornerà da avversario all’Olimpico, di fronte ci sarà la squadra di Maurizio Sarri per la 3ª giornata di Serie A. L’allenatore nerazzurro contro il suo passato, con tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Henrikh Mkhitaryan . “È tornato a lavorare individualmente sul campo, ma lo staff medico non ha intenzione di affrettare il suo rientro”, ha sottolineato La Gazzetta dello Sport.

"I ballottaggi sono sulle fasce, dove all'allenatore "piace cambiare”", si legge sempre sulla rosea. Dumfries e Dimarco sono i favoriti, con Darmian e Gosens che inseguono. Il primo è in corsa per entrambe le fasce, il tedesco solo per quella mancina. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu, conferme anche in difesa col terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni. Nessun dubbio in attacco: dall’inizio tocca alla Lu-La, con Correa e Dzeko dalla panchina.