Sky – Inter, la probabile formazione anti-Napoli: Inzaghi ha solo un dubbio

La probabile formazione di casa Inter per il big match di mercoledì alle 20.45 contro il Napoli. Detto del nuovo infortunio di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi ancora non sa se avrà a disposizione l'acciaccato Stefan de Vrij. Per il resto, scelte fatte con un solo dubbio da sciogliere per l'allenatore secondo Sky.