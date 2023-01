Sky – Inter, da Bellanova e Asllani a Correa: tutti i cambi pronti per il Parma

Quattro assenze pesanti per Simone Inzaghi verso Inter-Parma: ecco la probabile formazione per gli ottavi di Coppa Italia

Senza Romelu Lukaku, Samir Handanovic e salvo clamorose sorprese anche Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella per Sky. Quattro assenze pesanti per Simone Inzaghi verso Inter -Parma, match in programma domani alle 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Cambi pronti in ogni reparto rispetto a Monza. Chance in vista per D'Ambrosio e de Vrij in difesa, sulle fasce toccherà a Bellanova e Gosens. In mediana Gagliardini e Asllani con Mkhitaryan e davanti la coppia Correa-Lautaro visto il nuovo stop di Lukaku. Tirerà dunque il fiato Dzeko.