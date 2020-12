Inter, un problema sembra essere stato risolto. Sorpasso al Milan? Ad Appiano Gentile…

Ci sono vittorie che valgono 3 punti e vittorie che per il loro valore nel valgono 6 e quella contro il Napoli è una di quelle. Partita sofferta ma che può accendere quella miccia che Antonio Conte cerca di innescare dall’inizio della stagione. La vittoria contro la squadra di Gattuso ha portato l’Inter a un punto dal Milan e il morale a mille. “Basterà per consumare il sorpasso già prima di Natale? Ad Appiano Gentile c’è fiducia, per diversi motivi“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

“Col ritorno al 3-5-2 l’Inter ha ritrovato certezze ed equilibrio. E le vittorie per accorciare in classifica. Non è un caso: lo scorso anno i nerazzurri partirono fortissimo, con sei vittorie nelle prime sei giornate prima del k.o. interno con la Juve. Erano i primi mesi di Conte e la squadra cercava di mandare a memoria la nuova filosofia contiana, fatta di furore e qualità. Ma dopo quell’avvio straordinario, l’Inter di Conte non è più riuscita a infilare una striscia di vittorie consecutive così lunga. Il problema sembra essere stato risolto con la rinuncia al trequartista: Conte ha ritrovato la quadra con i vecchi riferimenti e oggi può eguagliare se stesso. E il calendario – Verona, Crotone e Samp fino alla Befana – aiuta a pensare in grande: la striscia record va allungata”.

(Gazzetta dello Sport)