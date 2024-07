Tre colpi già piazzati: Taremi, Zielinski e Martinez. L'Inter è partita a razzo per affrontare al meglio la prossima stagione e tentare di ripetersi in campionato. Impresa non facile, soprattutto perché anche le altre non sono certo rimaste a guardare. La profondità della rosa si è rivelata uno dei punti di forza della cavalcata trionfale della seconda stella ed è la parola chiave del progetto del tecnico. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il mercato proposto finora dalla società segue questo tipo di continuità, con Inzaghi che potrà contare praticamente su due formazioni titolari.