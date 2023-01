Inter, la squadra promette a Zhang: “Rimonta? Vinciamole tutte. Sempre come a Riad”

"Non chiamiamolo patto perché è una parola abusata e troppo spesso vuota di significato. Una promessa, questo sì. È accaduto nel corso dei festeggiamenti, negli spogliatoi. Ma la scena si è anche ripetuta durante il rientro a Milano, prima a bordo del bus verso l’aeroporto di Riad e poi su un volo partito solo alle 3 di mattina, aspettando un Lautaro che non riusciva a sbrigare le pratiche antidoping. Zhang si è complimentato con i giocatori, con alcuni - tra cui Handanovic - ha parlato direttamente. E da loro ha ricevuto la garanzia che lo scudetto è ancora un obiettivo possibile e che l’Inter non scenderà più al di sotto di certi standard di rendimento. Di più: il campionato è l’obiettivo che la squadra si è messa in testa. «Proviamo a vincerle tutte», è uscito dalla bocca di qualche protagonista. E che da questa Supercoppa ha ricevuto una spinta anche per il resto della stagione. Inutile dire come e quanto Zhang abbia apprezzato".

"I giocatori hanno affrontato l’argomento anche con Inzaghi. In fondo, il tema è comune. E riguarda anche l’allenatore: tutti devono dimostrare di essere incisivi anche quando c’è meno stress, la partita è meno nobile e non c’è il burrone a spaventare. In soldoni: anche quando c’è il Monza come avversario e non il dentro/fuori con il Barcellona. Come riuscirci è il tema del giorno dopo. L’Empoli di lunedì prossimo è in questo senso subito un bel banco di prova: Calhanoglu e compagni riusciranno a mantenere un rendimento anche solo vicino a quello di Riad? O si rivedrà l’Inter sbiadita col Verona? Secondo punto: i rientri. L’Inter verso Riad ha potuto gestire le forze di Calhanoglu e Barella, che hanno saltato almeno uno degli impegni precedenti. Riuscirà a fare lo stesso da qui in avanti, aggiungendo finalmente al menu quei piatti forti chiamati Brozovic e Lukaku? Terzo punto: l’esperienza di un anno fa. Ovvero la rimonta subita dal Milan deve dare la spinta a credere di poter fare altrettanto ai danni del Napoli", spiega Gazzetta