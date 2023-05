Inter, nome nuovo per la fascia destra: proposto il panamense Murillo, il punto

Non si fermano le voci di mercato riguardanti l'Inter . Una delle zone di campo dove la dirigenza nerazzurra potrebbe intervenire è la fascia destra, a maggior ragione nel caso in cui Dumfries dovesse venire sacrificato , e nelle ultime ore è emerso un nome tutto nuovo. Secondo quanto scrive il portale futbolcentroamerica.com, alcuni rappresentanti dell'agenzia di procura SEG avrebbero proposto al club di viale della Liberazione Micheal Amir Murillo .

Esterno destro classe '96, nazionale panamense, dal gennaio 2020 gioca in Belgio con la maglia dell'Anderlecht, con cui ha disputato più di 130 presenze diventando ben presto un punto di forza della squadra. Sotto contratto fino al 30 giugno 2025, in questa stagione ha ulteriormente migliorato i suoi numeri (6 reti in 45 partite fra campionato, coppa e Conference League), e il momento del salto verso il grande calcio europeo sembra essere arrivato.

La sua agenzia, oltre a proporlo all'Inter, avrebbe fatto altrettanto con altri club italiani, e altri interessi si registrano in Spagna, con Valencia e Celta Vigo in testa. L'Anderlecht, di fronte a un'offerta adeguata, non si opporrebbe a una sua cessione: la valutazione di Murillo si aggira intorno ai 3 milioni di euro, ma è probabile che la società belga possa richiedere qualcosa in più così da incassare il massimo dalla sua vendita.