Inter, prove verso lo Sheriff: 8 certezze, i favoriti sulle fasce e Calha in pole

Le prove di formazione odierne di casa Inter in vista della sfida di Champions League di domani contro lo Sheriff

“I dubbi di formazione, dicevamo. Se stanno bene, Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Barella, Brozovic, Dzeko e Lautaro giocano sempre . I veri ballottaggi sono spesso sulle fasce (ma con due preferiti, almeno stando al minutaggio), anche se pure le zolle della mezzala sinistra non hanno un padrone certo. Vero, quasi sempre ha iniziato Calhanoglu. Smaltita la botta accusata in Lettonia-Turchia che l’ha costretto a giocare solo i minuti finali contro la Lazio, l’ex Milan sembra favorito su Vecino (la cui presenza tra l’altro costringe Barella a traslocare) e Vidal.

[...] In generale, uno tra Calha e Dimarco in campo Simone lo vuole sempre. E qui si passa ai dubbi sulle fasce. Perché Darmian e Perisic hanno giocato molti più minuti rispetto a Dumfries e lo stesso Dimarco. Oltre al mancino affilato, l’ex Verona però gode di ampio credito per la duttilità e la spinta che garantisce anche quando gioca basso al posto di Bastoni. Al momento comunque il favorito resta Perisic. Così come a destra Darmian dovrebbe farsi preferire a Dumfries”, si legge.