FCIN1908 / Inter, stop Lautaro: lieve affaticamento allo psoas, obiettivo Verona

Si ferma il Toro, in mattinata all'Humanitas per dei controlli: cosa filtra sui tempi di recupero dell'argentino

Alessandro Cosattini

Si ferma Lautaro Martinez in casa Inter. In mattinata, l’attaccante argentino si è recato all’Humanitas per dei controlli strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare che verrà valutato giorno dopo giorno.

Secondo quanto appurato da FcInter1908, l'argentino questa mattina si è sottoposto a dei controlli strumentali che hanno evidenziato un leggero risentimento allo psoas. Lautaro, che salterà comunque il Genoa per squalifica, ha due settimane per recuperare verso il Verona, in programma alla 2a giornata di Serie A. Le condizioni di Lautaro verranno valutate giorno dopo giorno: la speranza dell’Inter è di averlo a disposizione per la sfida con l'Hellas.

Oltre a Lautaro, ricordiamo che anche Alexis Sanchez è ai box per infortunio e Simone Inzaghi rischia dunque di trovarsi in emergenza in attacco per la gara d’esordio contro il Genoa. La brutta notizia di oggi è sicuramente lo stop muscolare di Lautaro.