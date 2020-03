Inter, giocatori in quarantena a casa per 14 giorni. Nessun tampone senza sintomi

Come riporta Gazzetta.it “Tutto il gruppo nerazzurro – giocatori, ma anche staff tecnico, dirigenti, componenti dell’area media – sono isolati nelle proprie abitazioni: non è stata scelta una location comune, ma la sostanza non cambia poi molto”.

Quarantena per 14 giorni a partire dalla sera di Juve-Inter , disputata il 22 marzo. “Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, nessuno sarà sottoposto a tampone per verificare la positività al Covid-19. Non lo prevede il protocollo, infatti, anche perché al momento nessuno dei giocatori nerazzurri presenta sintomi veri e propri. Diverso il caso, certamente non augurabile, che nei prossimi giorni qualcuno dovesse manifestare problemi”.