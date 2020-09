Sky – Inter, Ranocchia sempre più vicino al Genoa. Futuro di Skriniar, questa la situazione

Continua la trattativa tra l’Inter e il Tottenham per Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore ha aperto al club inglese, è lui l’obiettivo numero uno di José Mourinho per rinforzare la difesa. Adesso la palla passa agli Spurs, l’Inter ha fissato la valutazione del giocatore in 60 milioni. Sarà una settimana decisiva per il futuro del difensore, dentro o fuori già dall’inizio, lunedì o martedì. Per quanto riguarda la situazione di Andrea Ranocchia, il difensore nerazzurro è sempre più vicino al Genoa.

(Sky Sport)