Inter, re Lukaku sta tornando sul trono: pace con la curva e Milan nel mirino

Romelu Lukaku è finalmente tornato in campo e dal primo minuto in gare ufficiali. L'Inter ha rispolverato il bomber trascinatore, che cerca la forma migliore ma è convinto di essersi messo alle spalle il momento di difficoltà. Si legge nel focus della Gazzetta dello Sport: "Il 6 in pagella di Romelu Lukaku ha due sapori. Per un giocatore da 8, la risicata sufficienza in un big match non può essere catalogata come soddisfazione, perché un paio di tiri potevano essere gol e perché questa versione del belga non è ancora paragonabile a quella che portò lo scudetto in nerazzurro nel 2020-21. D'altro canto, però, questo ritorno tra i titolari dopo 131 giorni non è nemmeno stato disastroso, considerato il lungo stop e anche una delusione Mondiale che si digerisce solo con tempo e sudore".