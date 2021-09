Inter-Real, tutto quello che c’è da sapere sui biglietti: 4 fasi di vendita

Da mercoledì 1 settembre al via la vendita per gli abbonati 19-20: tutte le informazioni

"Si ricorda che anche in questa occasione solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QRCode preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e, considerando l’imminenza della partita, non saranno cedibili a terze persone anche per contrastare possibili fenomeni di bagarinaggio".