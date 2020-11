LIVE, Inter-Real Madrid: la conferenza stampa di Antonio Conte

APPIANO GENTILE – Inter-Real Madrid è una gara che splende sempre di luce propria. I nerazurri domani sera si giocheranno la possibilità di continuare a sperare nella qualificazione alla fase finale allo stadio Meazza contro il Real Madrid. I blancos si sono imposti nella gara d’andata al termine di una partita che per lunghi tratti ha visto l’Inter sfiorare il colpo in rimonta. In svantaggio di due reti Lautaro Martinez ha rimesso in carreggiata l’Inter che poi si è dovuta piegare a 10 minuti dalla fine. Antonio Conte non fa sconti, l’Inter vuole questa qualificazione e per farlo dovrà fare la gara perfetta. Alle 13.30 l’allenatore dell’Inter risponderà alle domande dei giornalisti collegati con il quartier generale nerazzurro. FcInter1908.it vi riporterà – come di consueto – la diretta testuale della conferenza stampa.