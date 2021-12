Inter, retroscena Calhanoglu: “Svelata la frase che Inzaghi gli ha detto per convincerlo”

Ad inizio mercato, nei piani di Marotta e Ausilio, il nome del turco non compariva. E nemmeno in quelli di Inzaghi. Poi è successo quello che tutti sappiamo a Eriksen

E' Hakan Calhanoglu l'uomo del momento in casa Inter. Il centrocampista nerazzurro è infatti l'assoluto protagonista di questo periodo d'oro della squadra di Inzaghi: tra gol e assist, infatti, il turco è sempre più imprescindibile per il tecnico e per la squadra. Gianluca Di Marzio, su Grand Hotel Calciomercato, ripercorre il suo acquisto in estate e svela la frase detta da Simone Inzaghi per convincerlo a passare all'altra sponda del Naviglio: "Ad inizio mercato, nei piani di Marotta e Ausilio, il nome del turco non compariva. E nemmeno in quelli di Inzaghi.