Inter, Calhanoglu in forma straordinaria: gol ‘olimpico’ per firmare il poker d’autunno

Manca solo un gol così ad Hakan Calhanoglu per sugellare un momento di forma davvero straordinario: il turco è in forma straordinaria

Manca solo un gol così ad Hakan Calhanoglu per sugellare un momento di forma davvero straordinario. Il centrocampista turco, praticamente sempre decisivo nelle ultime partite dell'Inter , ha siglato il vantaggio nerazzurro all'Olimpico contro la Roma direttamente da calcio d'angolo. E le sue parole nel post gara sono l'evidenza di un giocatore in estrema fiducia:

"Quel gol da calcio d’angolo? Sì, ho calciato in porta: ci provo sempre, sul primo palo». Alla collezione di Hakan Calhanoglu mancava ormai solo questo nel poker d’autunno, iniziato con i rigori trasformati nel derby e con il Napoli e proseguito con il missile che ha bucato Romero a Venezia. Considerando pure la rete al debutto in nerazzurro col Genoa, il pallottoliere segna un gol in più rispetto all’ultima annata in rossonero. Ieri - come col Napoli, nell’altro big match di stagione vinto dall’Inter - è arrivato pure un assist, per il 2-0 a Dzeko, che ha spento sul nascere le velleità di rimonta giallorosse".