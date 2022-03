Inter, ecco i ricavi ottenuti dall’edizione 2021/22 della Champions League

Calcio e Finanza ha reso noti i ricavi ottenuti dall'Inter nella sua campagna in questa edizione della Champions League

Marco Astori

Termina come meglio non poteva la campagna europea dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha infatti espugnato Anfield grazie al gol di Lautaro Martinez, risultato che però non ha permesso ai nerazzurri di raggiungere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Calcio e Finanza, noto portale che si occupa di economia calcistica, ha reso noti i ricavi ottenuti dalla società di viale della Liberazione nel suo cammino in coppa.

"L’Inter ha già messo in tasca diversi milioni di euro - si legge -, tra i 15,64 milioni per il bonus partecipazione e i 15,9 milioni di ranking decennale/storico. Cifre alle quali si sommano i bonus per i risultati nella fase a gironi – 9,97 milioni di euro, considerando anche le quote redistribuite per i pareggi – e il premio per la conquista degli ottavi di finale, pari a 9,6 milioni di euro.

C’è poi la questione del market pool, la cui cifra potrà essere definita con certezza solamente al momento dell’uscita di tutte le italiane (in gioco è rimasta la Juventus). Una parte viene infatti distribuita in base al numero di partite disputato nella competizione e, con l’eliminazione agli ottavi, la quota minima incassata dai nerazzurri sarà pari a 12,8 milioni di euro. In questo modo, nel caso in cui la quota di market pool dovesse essere la più bassa possibile (ipotesi calcolata prendendo in considerazione la Juventus finalista del torneo), l’Inter farebbe registrare ricavi Champions per una cifra minima di 63,91 milioni di euro", conclude il portale.