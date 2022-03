Ricavi, Inter 14esima in Europa a 331 mln: +14%, raggiunte Atletico e Dortmund. La classifica

L'Inter, che nel 2020 era 14esima, mantiene il suo 14esimo posto ma aumenta sensibilmente il dato numerico

E' stato diffuso oggi il rapporto Deloitte sui ricavi delle società di calcio per il 2021. Imbarazzante il dominio della Premier League, che piazza non solo il Manchester City per la prima volta in testa alla classifica dei ricavi ma ben 11 squadre tra le prime 20. Emblema ormai del dominio del campionato inglese su tutti gli altri tornei continentali.