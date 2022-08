L’Inter rimette subito le cose a posto: verso il Milan solo un’incognita

Gol e spettacolo, ma soprattutto tre punti preziosi. L' Inter si rialza dopo la sconfitta con la Lazio, tornando a fare la voce grossa al Meazza contro la Cremonese . La squadra di Alvini non renderà la vita facile a nessuno, lo si è capito dal coraggio e dalle idee mostrate ieri sera: per questo la vittoria assume un significato ancora maggiore. A dispetto della classifica, Inzaghi sapeva che l'impegno avrebbe nascosto insidie da affrontare con attenzione. Anche perché, col mercato ancora aperto, le sirene accese nella giornata di ieri su Gosens e Skriniar non avevano di certo alleggerito la pressione.

Pur ballando forse più del previsto, i nerazzurri però hanno regolato la pratica e regalato una gioia importante all'ambiente a pochi giorni dal derby. Complice il pareggio del Milan a Reggio Emilia, l'Inter arriverà al confronto con i cugini di sabato col morale ritrovato e davanti in classifica. La situazione si è praticamente capovolta a pochi giorni dalla disfatta dell'Olimpico. Sarà importante approfittare di questa spinta emotiva, sperando che le ultime ore di mercato non riservino bocconi amari da digerire in così poco tempo nello spogliatoio. Per questo l'ambiente si affida a Marotta e Ausilio.