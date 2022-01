SM – Inter, rimonta prepotente sulla Juve per Scamacca. Ausilio in vantaggio su…

Le ultime sui duelli di mercato tra nerazzurri e bianconeri per i due gioielli del Sassuolo

Giovanni Carnevali è stato chiaro: il Sassuolo non ha fretta di vendere i suoi gioielli. Ma su Frattesi e Scamacca è già partito un duello serrato tra Inter e Juventus. I nerazzurri, al momento, sembrano in vantaggio sul centrocampista e in piena rimonta per l'attaccante, considerando la fretta dei bianconeri per aggiungere un tassello al reparto avanzato di Allegri.