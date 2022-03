Inter, da Handanovic a Skriniar e Perisic: rinnovi congelati. Con una sola eccezione

Stop ai rinnovi. Il momento è troppo delicato e non permette distrazioni. È questa la scelta della società nerazzurra

Se ne riparlerà poi. Ora testa al campo, senza alcun tipo di distrazione. L’Inter si compatta ad Appiano Gentile, attorno a Simone Inzaghi. E la società decide di congelare tutti i discorsi per i rinnovi di contratto, dei giocatori in scadenza e non solo. Lo svela oggi il Corriere dello Sport dopo i recenti risultati dei nerazzurri, che hanno vinto una sola delle ultime sette partite giocate.

“Stop ai rinnovi. Il momento è troppo delicato e non permette distrazioni. E’ questa la scelta della società nerazzurra: congelato, dunque, ogni discorso per i prolungamenti di contratto dei vari Perisic, Handanovic e Skriniar. Se ne riparlerà a fine stagione, perché ora ogni risorsa, sia fisica sia mentale, deve essere dedicata al campo e a tornare a infilare risultati positivi. Unica eccezione, evidentemente, Brozovic. Ma nel suo caso è già tutto fatto: si tratta solo di annunciare la firma, una volta che saranno sistemati gli ultimi dettagli burocratici, che peraltro non riguardano l’Inter. Non sarebbe una sorpresa che l’ufficialità arrivasse proprio durante la sosta. Servirebbe anche per attenuare la negatività che in questo momento sta permeando l’ambiente nerazzurro”, si legge sul quotidiano.