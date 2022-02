Inter, Perisic si riavvicina: cifre e nuovo summit. Ufficialità imminente per Brozovic

In arrivo la firma sul nuovo contratto di Brozovic. E l'Inter ora accelera anche per il rinnovo di Perisic

Alessandro Cosattini

Inter al lavoro per non perdere Ivan Perisic. In scadenza al 30 giugno 2022, l’esterno croato non ha ancora l’accordo coi nerazzurri per il rinnovo. Ma la situazione rispetto a qualche mese fa è cambiata: da un matrimonio ai titoli di coda si è passati a una trattativa in corso. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport in particolare, che si sofferma sul futuro di Perisic e anche su quello del connazionale Marcelo Brozovic.

“L’Inter vuole andare avanti con Perisic - che aspettava offerte da Premier e Bundesliga, mai arrivate - e adesso anche Ivan sembra aver deciso di fare un passo verso il club. La forbice tra domanda (6 milioni) e offerta (4) si è ristretta nell’ultimo mese, con le parti che adesso sono vicine alla stretta di mano sulla via di mezzo: l’Inter è disposta a garantire a Perisic per i prossimi due anni lo stesso stipendio di oggi, solo che ai 5 milioni a stagione si arriverebbe includendo i bonus, che nel contratto attuale sono un plus ai 5 milioni garantiti. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la svolta: l’entourage di Perisic è atteso a Milano per un nuovo faccia a faccia con il club, dopo gli incontri esplorativi tenuti all’inizio della scorsa settimana. Le parti sono per la prima volta più vicine, ma serve una stretta di mano reale per sancire l’intesa e buttar giù le bozze di contratto”, si legge.

E poi si passa all’attesissimo rinnovo di Marcelo Brozovic, anche lui in scadenza e sempre più vicino alla firma con l’Inter: “Ma l’incontro con gli agenti di Perisic non sarà l’unico atto ufficiale dell’Inter della prossima settimana. Nell’agenda di Marotta e Ausilio c’è l’ultima tappa della maratona Brozovic, con l’imminente ufficialità del rinnovo fino al 2026 che porterà il regista sui livelli economici dei top player d’Europa: 6 milioni netti a stagione più uno di bonus. Insomma, nello spogliatoio nerazzurro si continuerà a parlare il croato ancora per un po’. Per la gioia di Simone Inzaghi”, si legge.