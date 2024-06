Sky – Inter, rinnovo Barella: ufficialità a ore. L’annuncio può arrivare domani

Nicolò Barella è pronto a rinnovare con l'Inter, ci siamo. Come riportato da Sky Sport, è attesa l'ufficialità nelle prossime ore. Domani potrebbe essere il giorno dell’annuncio. E sempre mercoledì ci sarà un nuovo incontro in sede tra i dirigenti nerazzurri e l'agente di Simone Inzaghi, sempre per il rinnovo. Quello di Lautaro Martinez invece arriverà dopo la Coppa America.