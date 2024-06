"Il valore netto di Barella a bilancio sarà sceso invece a 13 milioni di euro al 30 giugno 2024. Con il rinnovo fino al 2029, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarà dunque in calo a 2,6 milioni di euro. Una diminuzione che sarà compensata dall’aumento dello stipendio lordo a quota 12,03 milioni di euro. Nel complesso, Barella peserà dunque sui conti dell’Inter per 14,63 milioni di euro nel 2024/25, cifra addirittura leggermente in calo rispetto alla stagione passata", chiosa Calcio e Finanza.