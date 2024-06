"Una formalità visto che l’intesa era stata trovata fino all’ultimo dei bonus ma, si sa, in queste cose la forma è sostanza: Nicolò Barella ha materialmente messo l’autografo sul nuovo contratto nerazzurro. Mai stata in dubbio la permanenza milanese per decisione comune, sua e del club, e la firma fino al 2029 è lì a testimoniarlo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al rinnovo di contratto di Barella con l'Inter, un accordo solo da formalizzare per il centrocampista sardo che andrà a guadagnare 6,5 mln di euro all'anno più bonus.