Inter, il rinnovo di Brozovic è una priorità: si cerca l’intesa. L’arrivo di Calha…

L'Inter lavora al rinnovo di Marcelo Brozovic: c'è distanza tra domanda e offerta, ma il club nerazzurro vuole evitare tira e molla

Dopo aver blindato Lautaro Martinez con un nuovo contratto, l' Inter programma il prossimo step e sposta l'attenzione sulla situazione di Marcelo Brozovic . Il calciatore croato attende la nuova chiamata della società per discutere il prolungamento del contratto, in scadenza tra meno di un anno.

Come riferisce il Corriere dello Sport, gli appuntamenti fissati nei mesi scorsi sono stati rinviati per un semplice motivo: il mercato catalizzava l'attenzione della dirigenza dell'Inter. Il club vuole tenersi stretto Brozovic e ora i colloqui potrebbero infittirsi.

Il quotidiano riferisce che balla oltre un milione di euro tra la domanda e l'offerta. Brozovic vorrebbe arrivare a 5,5 milioni di euro, cifra più alta rispetto ai 4,2 milioni che percepisce ora. Serve un punto d'incontro per non rischiare di perdere Brozovic a parametro zero alla fine di questa stagione.