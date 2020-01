Sky – Inter, si lavora al rinnovo di Esposito: oggi l’agente in sede. Tutti gli aggiornamenti

Non solo le manovre in entrata e in uscita. L’Inter è molto attiva sul mercato anche sul fronte rinnovi di contratto. E, in questo senso, il nome caldo è quello di Sebastiano Esposito. Il giovane gioiello delle giovanili nerazzurre, infatti, il prossimo 2 luglio 2020 compirà 18 anni e, dunque, potrà firmare un contratto da professionista.

L’Inter ha un progetto ambizioso per il talento di Castellammare di Stabia e, dopo avergli fatto firmare un rinnovo la scorsa estate, ne sta preparato un altro della durata di cinque anni, per blindarlo e dargli la necessaria fiducia per crescere, dopo le ottime prestazioni fornite in prima squadra con Antonio Conte. Per questo motivo, l’agente del giovane attaccante, Augusto Carpeggiani, è stato quest’oggi nella sede del club nerazzurro in viale della Liberazione, per parlare con i dirigenti dell’Inter e imbastire il prolungamento del rapporto fra le parti.

(Fonte: Sky Sport)