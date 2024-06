Tournée in Cina a rischio per l'Inter? È quanto sostiene Relevo. I nerazzurri, che avrebbero dovuto partire alla volta dell'Asia nel mese di luglio per alcune amichevoli estive insieme ad Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, sono ancora in attesa dei pagamenti promessi dagli organizzatori del tour. Stesso discorso per gli altri due club europei. Per il momento la tournée asiatica non è ancora stata cancellata, ma il programma rimane in forte dubbio.