L’Inter ritrova Lukaku, ormai ci siamo: ecco rientro e tabella di marcia

Il bomber belga, ormai fuori da fine agosto, sta per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco la sua tabella per il rientro

Romelu Lukaku è pronto a riprendersi il centro dell'attacco nerazzurro. Il bomber belga, ormai fuori da fine agosto, ha completato il percorso di recupero e sta per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Non ci sarà a Barcellona, nella bolgia del Camp Nou, ma l'attesa dei tifosi nerazzurri sta per finire finalmente.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Lukaku lavora per tornare a disposizione in occasione del prossimo match di campionato contro la Salernitana: l'obiettivo è tornare nell'elenco dei convocati e, se l'andamento della partita lo consentirà, disputare uno scampolo di partita per iniziare a mettere minuti nelle gambe. E ripresentarsi tirato a lustro, dopo una settimana di allenamenti finalmente piena in considerazione del fatto che non ci saranno impegni europei, per la gara contro la Fiorentina di sabato 22 ottobre.